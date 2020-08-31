Şanlıurfa'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin kırsal bölgesinde uçamayan bir leylek fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, kuşu tedavisi için müdürlüğün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Kuşun sağ kanadından yaralandığını tespit eden ekipler, tedavisine başladı.

Leyleğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.