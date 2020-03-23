Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
6 saat önce
Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, belgeli avcılar tarafından doğada yaralı olarak bulunan şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma be Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan şahin, burada muhafaza altına alındı.
Şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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