Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Karaali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, arazide yaptığı kontroller sırasında yaralı bir şahin buldu. Ekipler, kuşu muhafazaya alarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Müdürlük görevlilerince koruma altına alınan şahin, tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.