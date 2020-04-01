Şanlıurfa'da yaralı şahinler tedavi altına alındı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da yaralı şahinler tedavi altına alındı
7 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova ve Siverek ilçesinde yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ve Siverek ilçesinde yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Siverek ve Bozova ilçesinin kırsal bölgelerinde vatandaşlar tarafından bulunan 2 şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan şahinler, muhafaza altına alındı.
Şahinlerin tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:26 Kaynak: AA
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