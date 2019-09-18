Şanlıurfa'da yardım çağrılarının yüzde 91'i asılsız

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki yardım çağrılarının yüzde 91'inin asılsız olduğunu belirtti.



112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yapıldı. Merkezin faaliyet sunumunun ardından 112 sağlık, 155 emniyet, 110 itfaiye ve 156 jandarma birimlerinin sisteme entegrasyonunun görüşüldüğü toplantıda, bu yılın çağrı istatistik verileri de değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Erin, merkeze gelen çağrıların yüzde 91'inin asılsız olduğunu belirterek, yardıma gerçek ihtiyacı olan vatandaşların mağdur olmaması için 112'nin gereksiz yere aranmamasını istedi. Çağrı merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanması, yazılımların temin edilmesi konusunun farklı kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri sayesinde kısa sürede tamamlandığını belirten Vali Erin, bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 112 Acil Çağrı Merkezi binasının 2016 yılı ortalarında ihale edildiğini ve inşaatına başlandığını aktaran Vali Erin, 2018 yılı ortalarında binanın tamamlandığını ve çok kısa süre içerisinde tefrişat ve donanımın tamamlanarak entegre çağrı hizmetini sunan iller içerisinde ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.



Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi'nin inşaat, teknik altyapı ve tefrişatı için yaklaşık 12 milyon TL harcandığını belirten Vali Erin, 110, 112, 155 ve 156 çağrılarının bu merkezde cevaplandığını ve en fazla çağrının sağlık ve emniyet konusunda olduğunu, bu yıl merkeze gelen 1 milyon 264 bin 214 çağrıdan 91 bin 791'inin vakaya dönüştüğünü söyledi. Eğitimli personeller tarafından cevaplanan çağrıların en doğru şekilde değerlendirilmesi ve en hızlı şekilde müdahale edilmesi için vatandaşların lüzumsuz çağrı yapmaktan kaçınmaları gerektiğini hatırlatan Vali Erin, gelen çağrıların yüzde 91'inin asılsız olduğunu belirterek, bilinçlendirme çalışmalarının önemine işaret etti.



Çağrı verilerinin değerlendirildiği raporda, asılsız çağrıların büyük çoğunluğunun çocuklar tarafından yapıldığı, çocuklar dışında gelen çağrılarda ise vatandaşın özellikle 182 hastane randevu, 153 beyaz masa numaraları ile karıştırdıkları, ayrıca yemek siparişi vermek isteyen veya yol tarifi isteyen kişilerle karşılaşıldığı belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezine başvurunun arama şeklinde gerçekleşebildiği gibi kısa mesajla da ihbar alındığı, kısa mesajın sağladığı en büyük avantajın ise ihbarda bulunan kişinin konumunun anında belirlenmesine imkan sağladığı ifade edildi. - ŞANLIURFA