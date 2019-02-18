Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
1 saat önce
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 5 dizüstü bilgisayar, 5 sabit disk, yazıcı, bahis kuponları ile 316 lira para ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:32 Kaynak: AA
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