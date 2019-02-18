Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 5 dizüstü bilgisayar, 5 sabit disk, yazıcı, bahis kuponları ile 316 lira para ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:32 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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