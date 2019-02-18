Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti