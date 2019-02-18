Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken iş yerlerinde yapılan aramada ise 5 adet dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayarlara ait harddiskler, 1 adet yazıcı, bahis kuponları ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel
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