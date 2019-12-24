Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 23 adrese düzenlenen operasyonda 17 şahıs yakalanırken yapılan aramada ise silahlar ve yüklü miktarda para ile altın ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahıslara ait 6 iş yeri ve 17 evde yapılan aramada, 5 araç, 99 bin 750 lira nakit para, 1 kilo 388 gram altın, 26 adet fişek, biri ruhsatlı olmak üzere 2 adet av tüfeği, 1 adet başkası adına ruhsatlı uzun namlulu silah ile bu silaha ait 171 adet fişek ve 8 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyale el konularak, gözaltına alınan 17 zanlı emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA