Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu 17 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu 17 gözaltı

Şanlıurfa'da yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden örgütlü şekilde yasa dışı bahis oynatılmasını sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin eş zamanlı yaptığı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kent merkezi ve ilçelerinde yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden örgütlü şekilde yasadışı bahis oynatılmasını sağlayan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harakette geçti. Ekipler, yapıkları çalışmada 17 adrestte yasa dışı bahis oynandığını belirledi. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 lüks araç, 2 tabanca, bu silahlara ait mermi, ev ve işyerlerinde gizlenmiş 99 bin 750 lira nakit para, bahis kuponları, bir miktar altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis gözaltına aldığı şüphelileri sorgulamak üzere emniyette götürdü.