Fıstık bahçesinde saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Fıstık bahçesinde saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı

18.08.2022 16:50
Fıstık bahçesinde saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı

ŞANLIURFA'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 28 göçmen, fıstık bahçesinde yakalandı.

ŞANLIURFA'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 28 göçmen, fıstık bahçesinde yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kızlar Mahallesi kırsalında arama yaptı. Ekipler, otoyol köprüsü yakınlarındaki fıstık bahçesinde gizlenen 28 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Afganistan, Şanlıurfa, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fıstık bahçesinde saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fıstık bahçesinde saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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