Şanlıurfa'da Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu evlerinin balkonlarında, araç konvoyları ve meşaleler yakarak kutladı. Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken, siyah beyazlı takımın taraftarları Şanlıurfa'da şampiyonluk coşkusunu kısıtlamaya rağmen sokaklara dökülerek yaşadı.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Beşiktaş'ın şampiyonluğunu araç konvoyları ve meşaleler yakarak kutladı.

Şanlıurfa 'da yasağa rağmen Beşiktaş 'ın şampiyonluğu kutlandı

Son Dakika › Spor › Şanlıurfa'da yasağa rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika Spor

Duvara çarpan alkollü sürücü ile polis arasında ilginç diyalog: Siz beni soymaya çalışıyorsunuz