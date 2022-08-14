Arınç'tan Gül ve Erdoğan'lı kutlama mesajı! Notu da fotoğraf kadar manidar

Bir diğer kaza ise filmleri aratmadı. Refüjde duran bir kadın, araçlar seyir halindeyken aniden yola fırlayarak yavaş bir şekilde seyreden otomobile çarparak yere düştü. Bir diğer kazada trafik lambasının kırmızıya dönmesine aldırış etmeyen tır sürücüsü minibüse çarptı. Son görüntüde ara yoldan çıkan hafif ticari aracın kavşaktan geçmeye çalışan minibüse çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 50 metre ilerde devrildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da yaşanan ilginç kazalar kamerada - Son Dakika

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