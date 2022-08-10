Darbettiği eşini hastaneye kadar takip edip, rapor hazırlayan sağlıkçıları da darbetti

ŞANLIURFA'da Yaşar A., evde tartıştığı eşi Ayşegül A.'yı darbetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşegül A.'nın peşinden giden eşi Yaşar A. ile yakınları, bu kez de hastanede rapor hazırlayan sağlık çalışanlarını darbetti. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Karaköprü Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül A., evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada eşi Yaşar A. tarafından darbedildi. Ambulansla hastaneye götürülen kadının peşinden Yaşar A. ile beraberindeki akrabaları Mehmet A. ve Turgut A. da acil servise geldi. Yaşar A. ve yanındaki 2 akrabası, acil serviste tedaviye alınan Ayşegül A.'nın yanına giderek, sağlık çalışanlarından adli rapor hazırlanmasını engellemeye çalıştı. Güvenlik görevlisinin, Yaşar A. ve yanındakilerin kadına yaklaşmasına izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Yaşar A. ile yakınları, güvenlik görevlisi ile duruma müdahale etmek isteyen erkek hemşireyi darbetti. Personelin durumu bildirmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, Yaşar A., Mehmet A. ve Turgut A.'yı gözaltına aldı. Darbedilen güvenlik görevlisi ile hemşire ise başka bir hastaneden darp raporu alıp, şüphelilerden şikayetçi oldu.Öte yandan güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hastaneye girmeye çalışan kişilerin, sağlık çalışanlarını darbettiği, bu esnada diğer sağlık çalışanlarını kapıyı kapattığı görüldü. Sağlık görevlilerinin 3 kişinin içeriye girmesini engellediği sırada acil servis camının kırılması da görüntülere yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.