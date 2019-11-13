Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yaşayan kanser hastası Birgül'e vali eşinden yardım eli
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yaşayan kanser hastası Birgül'e vali eşinden yardım eli - Son Dakika

Şanlıurfa'da yaşayan kanser hastası Birgül'e vali eşinden yardım eli

7 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, yakalandığı ilik (kan) kanseri nedeniyle zor günler geçiren 12 yaşındaki Birgül Köse'nin tedavisinin yapılması için girişimde bulundu.

Şanlıurfa'da yaşayan kanser hastası Birgül'e vali eşinden yardım eli, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, yakalandığı ilik (kan) kanseri nedeniyle zor günler geçiren 12 yaşındaki Birgül Köse'nin tedavisinin yapılması için girişimde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gülhan Erin, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in eşi Merve Çiftçiler ile Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesini ziyaret etti.

Ailenin sıkıntılarını yerinde gören Gülhan Erin, Birgül'ün yeniden sağlığına kavuşması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Erin ayrıca toprak damlı ve rutubetli bir evde yaşayan 5 çocuklu Köse ailesinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle daha sağlıklı bir eve yerleşmesini sağladı.

Aileye giyim ve gıda gibi çeşitli sosyal yardımların yapılmasını da temin eden Erin, Birgül'ün tedavisinin Ankara'da başlatılması için girişimde bulundu.

Birgül Köse, hastalığı nedeniyle okula gidemediğini ve derslerinden geri kaldığını anlatarak, "Babam, hamallık yapıyor ve her zaman iş bulamıyor. Tedavim için Ankara'ya götürülmem söylendi ama paramız olmadığı için gidemiyorum. Sayın Valimiz ve hanımefendi destek olursa tedavi olup iyileşerek okuluma devam edip polis olmak istiyorum." dedi.

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya 'uyuyor' diye üzerini örttüğü ölen eşiyle 2 gün yaşamış
YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:36:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yaşayan kanser hastası Birgül'e vali eşinden yardım eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]