Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerden İdlib'deki sivillere briket ev yapımı için destek - Son Dakika

Şanlıurfa'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda zor şartlarda kalan sivillere briket ev yapılması için yürütülen yardım kampanyasına kentte yaşayan Suriyeliler destek verdi.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atila, AA muhabirine, Suriye'de iç savaşın çıktığı tarihten bu yana her türlü insani yardım faaliyetini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suriye'de briket evler yaptırdıklarını belirten Atila, "Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli misafir kardeşlerimiz tarafından oluşturulan 'Biz Sizinleyiz' oluşumu, hayırsever Suriyelilerden toplanan paralar ve münferit olarak Suriyeli kardeşlerimizin bize getirdiği yaklaşık 60 bin lira ile 20 briket ev yapımına destek oldu. Bu anlamlı desteklerinden dolayı Suriyeli kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Suriyeli İbrahim İbrahim de toplanan parayı Suriye'de ev yapılması için İHH yetkilerine teslim ettiklerini dile getirerek, katkıda bulunan Suriyeli kardeşlerine ve İHH yetkililerine teşekkür etti.