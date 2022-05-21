Şanlıurfa'da yaşayan yetimler için şenlik düzenlendi

Şanlıurfa'da yaşayan yetimler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının düzenlediği şenlikte eğlendi.

Yenice Mahallesi'ndeki futbol sahasındaki etkinliğe katılan 300 yetim mendil kapmaca, halat çekme, çuval yarışı ve koşu yarışmalarında gönüllerince eğlendi.

Çeşitli ikramlarda bulunulan etkinlikte, hayırseverlerce temin edilen 70 bisiklet çocuklara hediye edildi.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, AA muhabirine, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla başlattıkları program kapsamında yetimleri sevindirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını, yetimin ağladığı bir dünyada huzurun olamayacağını dile getiren Atilla, "Yetim programlarımız devam ediyor. Onlar bizlere ve hayırsevereler emanet. Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.