Şanlıurfa'da yaşayan yetimler için şenlik düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da yaşayan yetimler için şenlik düzenlendi

21.05.2022 15:11
Şanlıurfa'da yaşayan yetimler için şenlik düzenlendi

Şanlıurfa'da yaşayan yetimler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının düzenlediği şenlikte eğlendi.

Şanlıurfa'da yaşayan yetimler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının düzenlediği şenlikte eğlendi.

Yenice Mahallesi'ndeki futbol sahasındaki etkinliğe katılan 300 yetim mendil kapmaca, halat çekme, çuval yarışı ve koşu yarışmalarında gönüllerince eğlendi.

Çeşitli ikramlarda bulunulan etkinlikte, hayırseverlerce temin edilen 70 bisiklet çocuklara hediye edildi.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, AA muhabirine, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla başlattıkları program kapsamında yetimleri sevindirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını, yetimin ağladığı bir dünyada huzurun olamayacağını dile getiren Atilla, "Yetim programlarımız devam ediyor. Onlar bizlere ve hayırsevereler emanet. Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Manavgat'ta elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı Manavgat'ta elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Bisiklet, Futbol, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yaşayan yetimler için şenlik düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
14:59 İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi
14:57 Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
14:07 Rafet El Roman'dan şampiyon Trabzonspor'a şarkı!
14:05 Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 15:17:16. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yaşayan yetimler için şenlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement