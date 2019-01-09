Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Şanlıurfa'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Devteşti Mahallesi'nde bir evde tek başına yaşayan İbrahim Kılıç'tan (60) bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis tarafından açılarak girilen evde, Kılıç'ın yerde hareketsiz yattığı tespit edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Kılıç'ın cesedi, ilk incelemenin ardından kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:10 Kaynak: AA

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