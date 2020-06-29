Şanlıurfa'da yaşlılar sosyal desteklerle hayat buluyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da YADES 'Yaşlı destek programı' projesiyle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde dezenfekte, kişisel bakım, traş temizliği gibi ihtiyaçlar temin ediliyor.



Yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda bakımlarının yapılarak hayatlarının kolaylaştırılması ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hayata geçirdiği Yaşlı Destek Programı (YADES) programı kapsamında yer alan 65 yaş üstü yaşlılar Şanlıurfa'da kaderine terk edilmedi. YADES'in düzenlediği etkinlikler ve yapılan desteklerle yaşlılar adeta yeşerip, yeniden hayat buldular. Yaşayan çınarlara sosyo-ekonomik, psikolojik, gezi, kültürel ve sağlık alanlarında geniş kapsamlı destek veriliyor.



Şanlıurfa'da YADES ile 9 bin haneye ulaşıldı



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Büyükşehir Belediyelerinin yaşlılara yönelik evde bakım ve destek ile gündüzlü bakım hizmetlerini geliştirmek üzere 4 yıl önce başlatılan Yaşlı Destek Programı (YADES) ile Şanlıurfa'da 9 bin haneye ulaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğünce koordine edilen 'Yeşeren Çınarlar ' Projesi öncelikle evde yalnız ya da eşi veya bir yakını ile yaşayan, evde bakım ve sosyal destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara sosyal hizmet veriyor.



10 bin 500 yaşlıya tarama yapıldı



Projeler kapsamında kurulan koordinasyon ve çağrı merkezlerinde yaşlıların taleplerine cevap veriliyor. Bu amaçla 9 bin haneye ulaşılarak alan taraması çalışmaları yapıldı. 65 yaş üstü 10 bin 500 kişiye ulaşılarak durum değerlendirme formları dolduruldu ve ihtiyaçları belirlendi. Projeyle on binlerce yaşlı, hane hizmetinden, sosyal etkinliklerden ve hobi kurslarından ücretsiz yararlandı. Bu kapsamda alan taramaları yapılarak hane ziyaretleri gerçekleştirildi, ihtiyaç analizi ile beraber gerekli kayıtlar oluşturuldu. Yaşlılara, psikolojik destek ve fizik tedavi hizmeti sunuldu. Yaşlıların kişisel bakımlarının yapılması, kuaför hizmetinin verilmesi, sağlık kontrollerinin yaptırılması, yaşadıkları mekanların temizlenmesi, küçük onarım ve tamiratların yapılması hastaların nakil iş ve işlemleri gerçekleştirildi. Yaşlıların ev temizliğinin yanı sıra evde bakım hizmeti veren YADES, ihtiyaçları belirlenen hanelere beyaz eşya ve araç gereç desteğinde bulunuyor. Sürekli bakım hastası olan 60 yaşlıya ise elektrikli hastane yatağı teslimi yapan YADES, yürüme engeli olan 62 yaşlıya da manüel tekerlekli sandalye teslimi yaptı. Bin yaşlıya kişisel bakım paketi dağıtımı yapan ekipler, 500 yaşlıya ise hijyen paketi dağıtımı yaptı. Ramazan ayında ise yemek yapamayan yaşlılara belediye sosyal tesislerinden sıcak yemek yaptırılarak adreslerine bırakıldı.



Muhabet kuşu isteyen de var Türk bayrağı isteyen de



Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğünce koordine edilen proje ile pandemi sürecinde çağrı merkezini arayarak muhabbet kuşu talep eden bir yaşlıya bir çift muhabbet kuşu ile talep üzerine bir adet Türk bayrağı teslim edildi. Ayrıca aynı süreçte YADES 3 yaşlının doğum gününü kutladı.



Yeşeren çınarlardan Muhammed Polat, "Bize destek sağlayan insanlara teşekkür ederim. Bunların hakkı ödenmez. Allah herkesten razı olsun. Herkes hakkını helal etsin" dedi.



Yades Yeşeren Çınarlar Projesi Koordinatörü Hatice Kübra Er ise "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi YADES yeşeren projesi olarak pandemi sürecinde yaşlılarımızın yanında bulunduk. Yalılara bir haftalık hizmeti anlatayım. İlk olarak evlerde temizlik yapıyoruz. Yaşlıların kişisel bakımını yapıyoruz. Gıda ve temizlik paketlerini yaşlılara veriyoruz. Yeşeren çınarlarımız ziyaret ediyoruz. Salgın nedeniyle yaşlılarımız evde kaldılar. YADES'e bağlı bütün yaşlılarımızı aradık, ihtiyaçlarını temin ettik. Şanlıurfa'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Projede 11 kişi yer almaktadır. Ekibimiz içerisinde, kuaför, sağlık personelleri, inşaat teknikeri ve temizlik personelleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA