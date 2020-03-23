- Şanlıurfa'da yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor - Son Dakika
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- Şanlıurfa'da yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor

6 saat önce

- Şanlıurfa'da yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor Eyyübiye'de yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

- Şanlıurfa'da yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor

ŞANLIURFA - Eyyübiye'de yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen yaşlılar için Eyyübiye Belediyesi seferber oldu. Dışarıya çıkamayacak olan 65 yaş üstü kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılar ve vatandaşlar için, yardım elini uzattı. Ekipler 444 03 63 numaralı telefon aracılığıyla belediyeye ulaşan vatandaşların gıda, temizlik malzemesi, maske, eldiven ve kolonya ihtiyaçlarını gideriyor.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlılar, günlük ihtiyaçları için ilgili birimlerin karşılandıkları için teşekkür etti.

- Şanlıurfa'da yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor

Şanlıurfa, Eyyübiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:55 Kaynak: İHA

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