Şanlıurfa'da yatırımcılar hibe ve teşvikler konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapımı süren Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırım yapacak iş insanlarına, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen hibe ve teşvikler konusunda bilgi verildi.

Siverek Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, TKDK'nın yatırım yapmayı planlayan iş insanlarına verdiği destekleme oranları anlatıldı.

Kentte TKDK'nın hibelerinden yararlanan çok sayıda projenin olduğunun belirtildiği bilgilendirme toplantısında projelerin aldığı hibe ve teşvik oranları paylaşıldı.

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Sadık Yetim, TKDK'nın birçok sektörde hibe desteği bulunduğunu belirterek, "Desteklemelerin oranına projeye bağlı olarak değişebiliyor. Özellikle hayvancılık, meyve sebze ürünleri işlenmesi, paketlenmesi, pazarlaması, et, süt besiciliği, kanatlı hayvan besiciliği, yumurta üretimi, kaz yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, kırsal turizm yatırımı, yenilenebilir enerji, makine parkları, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, kesme çiçek, bitkisel üretim, su ürünleri alanında hibe desteği veriyoruz." dedi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ise kooperatif kurma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Plan ve Proje Müdürlüğünün hazırlayacağı raporun ardından hibe ve teşviklerden yararlanmayı hedeflediklerini aktardı.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı da bölgeye özgü lezzetleri markalaştırma çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, Takoran Doğal ürünlerinin paketlenme tesisi için çalıştıklarını ifade etti.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı, yatırımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Salih Serdar Bucak, OSB Müdürü Hasan Pirinç ile yatırımcılar ve iş insanları katıldı.