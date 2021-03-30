Şanlıurfa'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Sürücülerden yaya geçitleri noktasında daha duyarlı olmaları istenerek, farkındalık oluşturmak amacıyla da yaya geçidine kırmızı çizgi çizildi.

Trafik ekipleri, öğrencilere yaya geçitleri ile araçta iken nasıl davranmaları konularında bilgi verildi ve öğrencilere trafik dedektifi kartları dağıtıldı.

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