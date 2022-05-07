Şanlıurfa'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosuyla gerçekleştirilen Trafik Haftası kapsamında Atatürk Bulvarı'nda durdurulan sürücülere yayalara yol verilmesinin gerekliliği anlattı.

Trafikte emniyet kemeri takılmasının önemini vurgulayan ekipler, bilgilendirici el broşürü dağıttı.

Siverek Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipler Grup Amiri Oğuzhan Uçar, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı mottosunun yayalar için 5 adımda güvenli trafik olduğunu dile getirdi.

Yayaların trafikte dikkat etmesi gereken konularda bilgi veren Uçar, "Birinci adımı yayalarımızdan mümkün olduğunca yaya kaldırımını kullanmaları yoksa banketten yürümelerini istiyoruz. İkinci adım olarak ise görünür olmaktır ki hava karardıktan sonra yayaların açık renk elbise giymelerini mümkünse yanlarında ışık bulundurmalarını istiyoruz. 3. adımda trafik ışıklarına uymaları gerekiyor, yayalarımızdan yeşil yandığında geçmelerini istiyoruz. 4. adım ise yayalarımızın okul geçidi, yaya geçidi ve kavşak giriş çıkışlarından geçmelerini istiyoruz. İçişleri Bakanlığımızın bu konuda yayalar kırmızı çizgimizdir uygulamasını yaptık. Bu yüzden yayalar incinebilir yol kullanıcısı olarak geçtiği için kazalarda yaralanma ve ölümlerde büyük orana sebep olmaktadır. Bu nedenle Bakanlığımız trafikte yaya güvenliği konusunda hassasiyetle durmaktadır ve biz trafikçiler olarak da uygulamalarımızı arttırmaktayız. 5. adım olarak ise yayalarımız yaya geçitlerini kullandıklarında telefonla meşgul olmadan, hızlı ve güvenli bir şekilde geçmeleri gerekiyor." dedi.

Siverek Engelliler Dernek Başkan Yardımcısı Musa Ağırtaş ise engelli bireylerin trafikte zorlandığına dikkat çekerek, sürücülerin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Düzenlenen etkinliğe Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz, Emniyet Amiri İsmet Cihan Yerbasan, daire müdürleri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.