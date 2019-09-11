Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yaz konserleri ilgi görüyor
Son Dakika Magazin Haber

Şanlıurfa'da yaz konserleri ilgi görüyor

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'yaz akşamları etkinlikleri' vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Şanlıurfa'da yaz konserleri ilgi görüyor, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'yaz akşamları etkinlikleri' vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, başlattığı 'yaz akşamları etkinleri' kapsamında, sıra gecesi konserleri düzenliyor. Şanlıurfalıların yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirebilmesi için yaz konserleri kapsamında Halilliye ilçesi Turgut Özal parkı Amfi alanında Urfa Ahengi Sıra Gecesi ekibi sevenleriyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve iki saatlik konserde türkülere konuklar da eşlik etti. Konsere gelen vatandaşlar kendilerini Urfa Ahengi Sıra Gecesi ekibiyle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Oyuncu Hilal Altınbilek'in yaza veda pozu sosyal medyaya damga vurdu Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yaz konserleri ilgi görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]