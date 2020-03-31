Şanlıurfa'da yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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Şanlıurfa'da yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi
6 saat önce
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez Haliliye ilçesinde bir hafif ticari araçta arama yaptı.
Aramada aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 18 tabanca, şarjörleriyle birlikte ele geçirildi.
Gözaltına alınan aracın sahibi S.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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