Şanlıurfa'da yeğenini öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yeğenini öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan amca Halil Y. yakalanıp, tutuklandı.

Şanlıurfa'da yeğenini öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan amca Halil Y. yakalanıp, tutuklandı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeğeni Abdullah Y'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan amca Halil Y'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu zanlı, saklandığı adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Y. tutuklandı.

Suruç ilçesinde 8 Mart'ta amca yeğen arasında "kız alıp verme" nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdullah Y. (18) hayatını kaybetmiş, amca Halil Y. ise olay sonrası kaçmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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