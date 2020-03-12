Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, 100 öğrenci okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Eyyübiye ilçesine bağlı taşımalı eğitim yapılan Ayrancı İlk ve Ortaokulu'nda, öğle yemeğinde verilen kuru fasulye, pilav ve turşuyu yiyen öğrencilerde, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Okul idaresinin ihbarı üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaklaşık 100 öğrenci, Harran Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların gıda zehirlenmesi olduğunu belirlediği öğrencilerden tedavileri tamamlananlar, taburcu edilerek evlerine gönderildi. Yemeklerden alınan numuneler ise incelemeye alındı.