Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı ŞANLIURFA'da, 100 öğrenci okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ŞANLIURFA'da, 100 öğrenci okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Eyyübiye ilçesine bağlı taşımalı eğitim yapılan Ayrancı İlk ve Ortaokulu'nda, öğle yemeğinde verilen kuru fasulye, pilav ve turşuyu yiyen öğrencilerde, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Okul idaresinin ihbarı üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaklaşık 100 öğrenci, Harran Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların gıda zehirlenmesi olduğunu belirlediği öğrencilerden tedavileri tamamlananlar, taburcu edilerek evlerine gönderildi. Yemeklerden alınan numuneler ise incelemeye alındı.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
23:48 Cezayir'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedildi
23:46 ABD'li senatör Lindsay Graham, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
23:45 AB personelleri evden çalışacak
23:44 Otogarlarda tatil yoğunluğu
23:44 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:50:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]