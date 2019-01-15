Şanlıurfa'da Yemen'e Yardım Çağrısı

Şanlıurfa'da tarihinin en zor günlerini geçiren Yemen için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerden destek bekleniyor.

Şanlıurfa'da tarihinin en zor günlerini geçiren Yemen için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerden destek bekleniyor.



Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Yemen'de yaşanan insani kriz nedeniyle yaklaşık bir ay önce başlatılan yardım kampanyası sürüyor.



Platformun başkanı Osman Gerem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkı olarak bugüne kadar tüm mazlumlara sahip çıktıklarını anımsatarak, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacaklarını dile getirdi.



Vatandaşların kampanyaya destek vermesini isteyen Gerem, şunları kaydetti:



"Yemen'de insanlık ölüyor. 2014 yılından beri 50 bini çocuk olmak üzere yüz binlerce insan öldü. 14 milyon insan, açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Bir kez daha hayırseverlerimizin kapısını çalıyoruz. Cömertliğinizi ve el açıklığınızı bir kez daha görmek istiyoruz. Her 10 dakikada bir çocuğun gıdasızlıktan öldüğü Yemen için destek bekliyoruz. Evet, bugün Yemen'de insanlık ölüyor. Yükselen feryatlara, çığlıklara duyarsız kalamazdık. Birileri kör, sağır, dilsiz olabilir ama biz asla olamayız. Tarih boyunca hep mağdur ve mazlumların yanında yer alan bir ecdadın torunları olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. Büyük millet olmanın gereğini hayırseverlerimizden bekliyoruz."



Gerem, kampanya kapsamında vatandaşların tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve Şair Nabi Kültür Merkezi önündeki yardım stantlarına ve platformun banka hesaplarına yardımlarını ulaştırabileceğini sözlerine ekledi.

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