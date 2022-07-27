Ambulans şoförünün burnunu kıran motosikletli tutuklandı - Son Dakika
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Ambulans şoförünün burnunu kıran motosikletli tutuklandı

27.07.2022 14:19
Ambulans şoförünün burnunu kıran motosikletli tutuklandı

ŞANLIURFA'da, yeni doğan bebeğin naklini yapan ambulansın şoförü Abdurahman Yandırıcı'nın burnunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, yeni doğan bebeğin naklini yapan ambulansın şoförü Abdurahman Yandırıcı'nın burnunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu tutuklandı.

Paşabağı Mahallesi'nde, 25 Temmuz günü Abdurahman Yandırıcı, yeni doğan bebeğin bulunduğu 63ACF 764 plakalı ambulansla Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne seyir halindeyken, önünde seyreden motosikletten korna çalıp yol istedi. Ancak sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yapıp motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip edip önünü kesti. Çıkan tartışmada, ambulans şoförü Abdurrahman Yandırıcı, burnuna aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Yandırıcı, o halde, ambulanstaki bebeği hastaneye ulaştırdı. Burada yapılan müdahalede burnunda 3 kırık olduğu belirlenen Abdurahman Yandırıcı, darp raporu alıp şikayetçi oldu. Polis, motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu'nu gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenanoğlu, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulans şoförünün burnunu kıran motosikletli tutuklandı - Son Dakika

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