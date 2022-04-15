Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı

15.04.2022 12:03
Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı

SAĞLIK Bakanlığı'nca hayata geçirilen e-Rapor sistemi, Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca hayata geçirilen e-Rapor sistemi, Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı. Uygulama kapsamında ikametgah ve resmi nikahı olan çiftlerin yeni doğan bebeklerinin kimlikleri, hastanedeki işlem sonrası evine postayla gönderiliyor.

Her yıl 60 bin bebeğin dünyaya geldiği Şanlıurfa'da, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Rapor sistemi sayesinde yeni doğan bebeklerin kimlik kartları, hastanedeki işlemlerinin ardından Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden adrese gönderilecek. Kentte uygulamanın hayata geçirildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeğinin kimliğini çıkarmak isteyen aileler, ilk olarak doğum raporuyla hastanenin ilgi birimine başvuruyor. Burada görevli personelin, bebeğin ailesinin resmi nikah ve kayıtlı ikametgah adreslerinin olup olmadığını kontrol etmesinin ardından ismi belirlenip, Nüfus Müdürlüğü'nün de görebildiği sistem üzerinden kayıt işlemi gerçekleştiriliyor. İşlem tamamlandıktan sonra bebeklerin kimlikleri, Nüfus Müdürlüğü'ne gitmelerine gerek kalmadan 1 hafta içinde ailelerinin adresine gönderiliyor.

'ANNELER ZAMANLARINI BEBEKLERİNE AYIRIYOR' Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Sorumlusu Sümeyye Topuz Söyler, uygulamayla ailelere kolaylık sağlandığını belirterek, "Hastanemizde doğum yapan her annemize daha iyi bir hizmet sunabilmek için bebeğinin kimliğinin çıkarılması işlemlerini İl Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden hastanemizden yapabilmektedirler. Normal veya sezaryenle doğum yapmak için hastanemize başvuran her gebe bu haktan faydalanabilmektedir. Doğum raporunu bize iletmeleri yeterli olacaktır. Bu sayede annelerimiz kimlik işlemleri için ayıracakları zamanı bebeklerine ayırıyor" diye konuştu.

Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı
Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı
Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı
Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı
Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı
Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı
Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı
Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı
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Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Evlilik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı - Son Dakika
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