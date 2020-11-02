Şanlıurfa'da yeni evlenen genç kadın kapkaça uğradı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce evlenen kadının gerdanlığı kapkaç yöntemiyle çalındı.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce evlenen Tansu Albay, Esmerçayı Mahallesi'ndeki babasına ait eve giderken kendisini takip eden ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından boynundaki gerdanlığı kapkaç yöntemiyle çalındı.

Albay, hırsızın olay yerinden uzaklaşmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.