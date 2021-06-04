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Karaali'de Yeni Jeotermal Kuyular İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika

Karaali'de Yeni Jeotermal Kuyular İçin İmzalar Atıldı

04.06.2021 16:15
Karaali'de Yeni Jeotermal Kuyular İçin İmzalar Atıldı, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in; seracılığın geliştirilmesi, yeni jeotermal seralarının kurulması ve bu hedefe ulaşmak amacıyla yeni jeotermal kuyuların açılması talimatıyla başlatılan çalışmalarda imzalar atıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in; seracılığın geliştirilmesi, yeni jeotermal seralarının kurulması ve bu hedefe ulaşmak amacıyla yeni jeotermal kuyuların açılması talimatıyla başlatılan çalışmalarda imzalar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan, "Karaali Jeotermal Kuyularının Açılması ve Ekonomiye Kazandırılması Projesi"ne ait teknik işbirliği protokolü, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) ile Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) arasında imzalandı.

Valilik toplantı salonunda; Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, Bozova Kaymakamı Akın Oruç, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve ilgili kurum kuruluşlarının idarecilerinin katıldığı törenle imzalanan protokole göre, Karaali Jeotermal Kuyularının Açılması ve Ekonomiye Kazandırılması Projesine ait giderler, GAP BKİ ve YİKOB eş finansmanıyla karşılanacak. Vali Erin: Değerlendirilmeyi Bekleyen Devasa Bir Potansiyel Var

Protokol imza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, GAP BKİ'nin ve Kalkınma Ajaslarının bölgenin kalkınma ve gelişmesindeki önemine dikkat çekerek, "GAP Bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınma ve gelişmesi, turizm de dahil her alana, mali ve uzmanlık desteğiyle katkı sunan GAP Bölge Kalkınma İdaresi, bugün düzenlediğimiz protokollerle 6 milyon TL'ye varan, etkisini de düşündüğümüzde çok daha büyük bir katma değeri bölgemize kazandıracak projelere imza atmış olduk. Bu finansmanı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, milletvekillerimize, GAP BKİ'ye, Başkanımız Sayın Mehmet Açıkgöz'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum.

Bölgenin sürekli gelişmesine yönelik çalışmaların hepsinde GAP BKİ'nin ve Kalkınma Ajanslarının emeğinin ve desteğinin olması son derece önemlidir. Önümüzdeki dönemde de çok sayıda projenin destekleneceğini bekliyoruz. Güzel projeler gerçekleştiriyoruz ama önümüzde değerlendirilmeyi bekleyen devasa bir potansiyel var. Gücümüzün yettiği ve bütçemizin elverdiği ölçüde, bölgenin tamamının refah payının yükseltilmesi, potansiyellerinin ekonomiye ve gelişmeye katkı sağlayacak, uluslararası arenada marka haline getirecek çalışmalara devam edeceğiz. " diye konuştu.

GAP BKİ Başkanı Mehmet Açıkgöz de, bugün destek verecekleri yedi projenin altısının protokolünü imzaladıklarını ifade ederek, projelerin enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, hayvancılık, tarım, turizm altyapısının geliştirilmesi başlıklarından oluştuğunu söyledi.

GAP BKİ'nin, ekonomik projelerin yanında sosyal altyapının güçlendirilmesi yönündeki projeleri de uygulamaya devam ettiğini belirten Açıkgöz, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda uygulanan projelere yaklaşık 6 milyon TL eş finansman hibe desteği sağlayacaklarını dile getirerek, projelerin uygulanmasındaki desteklerinden dolayı Vali Erin'e teşekkür etti. Karaali Jeotermal Alanı

Şanlıurfa Karaali jeotermal alanında, sulama amaçlı açılan bir kuyuda jeotermal su tesadüfen bulunmuş, 1992 yılından itibaren ise bölgede İl Özel İdaresi tarafından jeotermal amaçlı çalışmalar yapılmıştı. 1996-1997 yıllarında genellikle 250 metre derinlikte açılan kuyulardan elde edilen jeotermal kaynaklarla seracılık uygulamaları başlamıştı.

Desteklenecek Diğer Projeler

Şanlıurfa Valiliğinde bugün imzalanan protokollere göre, GAP BKİ'nin mali destek sağlayacağı; Bozova Kaymakamlığı ve Bozova Belediyesi işbirliğinde uygulanacak Bozova Sera Yapımı Projesi, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanacak Şanlıurfa Tarımı Seracılıkta Yükseliyor Projesi ile Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce uygulanacak Karahantepe Bilimsel Kazı Çalışmaları Projeleri hayata geçirilecek. (206)

Karaali'de Yeni Jeotermal Kuyular İçin İmzalar Atıldı
Karaali'de Yeni Jeotermal Kuyular İçin İmzalar Atıldı
Karaali'de Yeni Jeotermal Kuyular İçin İmzalar Atıldı

Mehmet Açıkgöz, Abdullah Erin, Jeotermal, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi Karaali'de Yeni Jeotermal Kuyular İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika Ekonomi


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