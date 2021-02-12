Şanlıurfa'da yeni metal blok bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni metal blok bulundu

Şanlıurfa'da ikinci metal blok olayı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Göbeklitepe yakınlarına yerleştirilmiş metal bloka benzer yeni bir metal blok bulundu.

Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe yakınlarına yerleştirilen metal blokun benzeri Karaköprü ilçesindeki bir parkta bulundu. Üzerinde önceki gibi Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak ayı gör" yazılı olan metal blokun kim tarafından yerleştirildiği ise açıklanmadı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında yer alan Göbeklitepe yakınlarında 5 şubatta üzerinde "Gökyüzüne bak ayı gör" yazılı olan metal blok bulunmuş, 9 şubatta ise ortadan kaybolmuştu.