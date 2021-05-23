Şanlıurfa'da yeni meydan alanlar oluşturuluyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni meydan alanlar oluşturuluyor

23.05.2021 14:58
Şanlıurfa'da yeni meydan alanlar oluşturuluyor, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni meydan alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni meydan alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yeni meydanlar kazandırmak amacıyla başlayan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen Kızılay Meydan Projesi'nde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) eski binasının yıkılmasıyla önemli bir aşama daha tamamlandı.

Bununla birlikte büyükşehir belediyesinin eski binasında başlayan yıkım çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

İçerisinde vatandaşların rahat nefes alacağı ve şehrin göbeğinde bir sosyal alan olacak Kızılay Meydanı Projesi'nde her detay düşünülerek tasarlanırken, yıllardır Şanlıurfa halkına belediye binası olarak hizmet veren binanın yerine ise içerisinde yeşilin bol olduğu bir park yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Ticaret, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yeni meydan alanlar oluşturuluyor - Son Dakika


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