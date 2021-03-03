Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi

03.03.2021 19:50
Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi, System.String[]

Koronav irüs salgını kapsamında alınan tedbir ve kısıtlama kararlarının, il bazlı salgın seyri göz önünde bulundurularak esnetilmesi ve yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlaması üzerine toplanan Şanlıurfa İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirledi.

Koronav irüs salgını kapsamında alınan tedbir ve kısıtlama kararlarının, il bazlı salgın seyri göz önünde bulundurularak esnetilmesi ve yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlaması üzerine toplanan Şanlıurfa İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, valilik konferans salonunda toplanan İl Pandemi Koordinasyon Kurulunda, ilk olarak salgının başladığı günden bu yana elde edilen veriler değerlendirildi. Kontrollü normalleşme döneminde özellikle esnafı rahatlatacak bazı tedbirlerin önemsendiğini belirten Vali Erin, "Esnafımızın bu süreçte nasıl bir sıkıntı çektiğinin hepimiz şahidiyiz. Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve birçok dalda faaliyet gösteren esnafımızın, geçimini o ekmek teknesinden sağlayan ama iş yerinin kapısını aylardır açamayan vatandaşlarımızın kontrollü bir şekilde rahatlatılmasını sağlamak amacıyla yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yeni dönem, birçok esnafımızın yanı sıra hayatın normalleşmeye başladığı bir dönem olacak ancak kesinlikle kontrollü bir dönem olacak" dedi.

Yeniden faaliyete başlayan iş yerlerinin uyması gereken kuralların sıkı şekilde denetleneceğini ve kural ihlalinde bulunan işletmeler hakkında derhal işlem yapılacağını hatırlatan Vali Erin, Şanlıurfa'nın salgınla mücadelede geldiği noktayı korumasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kurum kuruluşlarda ve iş yerlerinde HES kodu sorgulamasının rutin hale getirileceğini, tüm denetleme faaliyetlerinin aksatılmadan gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Erin, dernek lokallerinin de HES kodu sorgulaması, saat ve kapasite sınırlamalarıyla faaliyette olacağını, kahvehanelerde oyun oynanmayacağını, internet kafe ve bilardo salonlarında da yüzde 50 kapasite sınırlamasına uyulacağını söyledi. Taziye evlerinin kapalı olmaya devam edeceğini kaydeden Vali Erin, kapalı alanlarda veya evlerde kalabalık gruplar halinde taziyelerin yapılmasına da müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Şanlıurfa'nın, salgın bakımından düşük riske sahip grupta yer alan iller arasında olduğunu hatırlatan Vali Erin, "Ama bugün için böyleyiz. Yarın ne olacağını pandemi ile mücadelede ortaya koyacağımız işbirliği, koordinasyon, saha denetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, kurallara toplumun ve hepimizin riayet etme düzeyi belirleyecek" diye konuştu.

Salgın riskinde mavi kategoride yer almanın sevindirici olduğunu kaydeden ve bunda emeği geçen herkesi tebrik eden Vali Erin, Şanlıurfa halkına da bu sonucun elde edilmesine sundukları katkı ve desteklerden dolayı şükranlarını sundu. Mavi kategoride kalabilmenin esas başarı olacağının altını çizen Vali Erin, "Bu sürecin devam edebilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hepimizin üzerine düşeni fazlasıyla yapma çabası ve gayreti içerisinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Toplantı, kurul üyelerinin sahadaki çalışmaları, bugüne kadar tespit edilen aksaklıkları rapor etmesi, yeni süreçte uygulanacak tedbir ve denetim kararlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi
Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi
Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi
Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi

Abdullah Erin, Şanlıurfa, HES kodu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi - Son Dakika


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