Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak ve bulaşma riskini en aza indirmek için denetim faaliyetleri devam ediyor.

Valiliğin koordinesinde oluşturulan salgın denetim ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, iş yerleri, gıda imalat ve satış noktaları, pazar yerleri, düğün salonları ile eğlence mekanlarında salgın tedbirlerinin sürdürülmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uygulanırken, aşı konusunda da vatandaşlara tavsiyede bulunuluyor.