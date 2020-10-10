Şanlıurfa'da yeraltı çarşıları keşfedildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeraltı çarşıları keşfedildi

Keşfedilen çarşılar turizme kazandırılacak

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeraltında keşfedilen iki çarşı, yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.

Şanlıurfa'da 1563'te Urfa Sancakbeyi Halhallı Behram Paşa tarafından inşa edilen tarihi Gümrük Hanı altında birbirine bağlanan iki adet yeraltı çarşısı keşfedildi. Şanlıurfalı fotoğraf sanatçısı Mehmet Sadık Alican, aldığı izinler sonrası han ortasında yer alan ve Balıklıgöl suyunun içerisinden aktığı tünele girdi. Tünel içerisinde 20 metre kadar suyun içerisinde güçlükle ilerleyen Alican, daha sonra keşfettiği tarihi net olarak bilinmeyen Değirmen ve Boyahane Çarşılarını fotoğrafladı. Fotoğrafları yetkililerle paylaşan Alican'ın sesine kulak veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, alanın incelenmesi ve turizme kazandırılması için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

"Bu değer ortaya çıkarılacak"

Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, alanda incelemesi sonrası yaptığı açıklamada, "Büyüklerimiz Şanlıurfa için derdi ki Urfa'nın üstü kadar altı da zengindir. Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel yerlerini cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla birtakım altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar esnasında tarihimize ışık tutacak eserleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Bugünde yer altında saklı, tarihi bir değerimiz olan Değirmen ve Boyahane Çarşımızı gün yüzüne çıkartmanın heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Birçok Urfalının mazisinde önemli bir anısı olan tarihi mekanımız, ortasından Halil-ür Rahman Balıklıgöl suyunun aktığı bir yerdir. Buranın rutubetli olması, iplik ve kumaş boyama sanatının işlendiği bir yerdir. Bu mesleğin günün koşulları gereği terk edilmesi nedenleriyle 40 yıl kadar önce kapatılmıştır. Amacımız bizlere miras kalan bu kadim değerlerimizi gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmaktır. Adeta açık hava müzesi olan Şanlıurfa'mızı görmeniz için ne kadar çok sebep varsa biz bu sebepleri araştırma ve çalışmalarımızla daha da ortaya çıkarma niyetindeyiz. Bu değerin ortaya çıkarılmasında emeği geçen arkadaşları kutluyorum" dedi.

Çarşıların keşfeden Şanlıurfalı Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Sadık Alican, "Bu tarihi hanlar altında altındaki çarşının varlığını çocukluğumdan beri işitirdim, duyardım. Değirmen ve boyahane çarşısı olarak biliyorduk. 1990'lı yılarda bir dükkanın tadilatı yapılırken açılan bir delikten de bakmıştım. Yer altında bir çarşının olduğunu görmüştüm. Hep aklımda kalmıştı. Bende gerekli izinleri aldıktan sonra şu an Balıklıgöl suyunun içinden geçtiği yeraltı çarşısına tünelden girdim ve fotoğraflayıp kamuoyuna bildirdim" ifadelerini kullandı.