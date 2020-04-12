Şanlıurfa'da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdi - Son Dakika

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Şanlıurfa'da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdi
6 saat önce
KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Şanlıurfalı yerel sanatçılar, evlerinin balkonlarından türküler seslendirdi.
KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Şanlıurfalı yerel sanatçılar, evlerinin balkonlarından türküler seslendirdi.
Şanlıurfa'da yerel sanatçılar, sokağa çıkma yasağının ardından yaşadıkları semtlerdeki komşularına moral vermek için evlerinin balkonuna çıkıp türküler seslendirip, uzun hava okudu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kentte yerel sanatçıların seslendirdiği parçalara komşuları da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:17 Kaynak: DHA
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