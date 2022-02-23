Şanlıurfa'da "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi

23.02.2022 15:49
Şanlıurfa'da "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da, Suriyelilere yönelik "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi.

Şanlıurfa'da, Suriyelilere yönelik "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) destekleriyle kentteki bir otelde düzenlenen programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık ile IOM Proje yetkilisi Hazal Öz ve çok sayıda Suriyeli katıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, programda Şanlıurfa'da yaşayan yabancıların profilleri ve il genelindeki dağılımları hakkında sunum yaptı.

İl Göç Müdürlüğü uzmanları da programda, Türkiye'de yaşayan yabancılar arasındaki uyumun önemi, ikamet, sosyal yardımlar, kendilerine sunulan hak ve hizmetlere ilişkin bilgilendirmeleri slayt sunumları eşliğinde Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak katılımcılara anlattı.

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Fatih Işık, Şanlıurfa, Suriyeli, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'Yerelde Uyum Buluşmaları' programı gerçekleştirildi - Son Dakika


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