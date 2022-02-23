Şanlıurfa'da "Yetim Aile Konutları"nın temeli atıldı - Son Dakika

Hayrat İnsani Yardım Derneğince, hayırseverlerin desteğiyle Şanlıurfa'da yaptırılacak "Yetim Aile Konutları"nın temeli törenle atıldı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Hakkı Aygün, Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, arsayı bağışlayan hayırsever Ahmet Toprak ile maddi destek veren ICNA Relief Canada Yardım Kuruluşu'na teşekkür etti.

Yetim ailelerin barınacağı 11 dairenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Aygün, "Daha önce de Şanlıurfa'da yetimlere yönelik projelerimiz olmuştu. İnşallah bu binamızı da en kısa zamanda tamamlayarak hizmete koyacağız. Bu yerin yapılmasında emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak Türkiye ve dünyada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Nerede bir ihtiyaç, nerede bir mazlum varsa Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yardımları ulaştırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen de yetim aileler için yaptırılan konutların hayırlı olmasını dileyerek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı törende, Suriyeli çocuklar Kur'an-ı Kerim ile şiir okudu.

Duanın ardından konutların temeli atıldı.