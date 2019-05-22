Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yetimler İçin İftar

Şanlıurfa'da Yetimler İçin İftar

9 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Türk Kızılay tarafından yetimler için iftar verildi.

Şanlıurfa'da Yetimler İçin İftar, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Türk Kızılay tarafından yetimler için iftar verildi.

Kızılay Viranşehir Şubesi tarafından bir düğün salonunda, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda yetimler ve aileleri iftar yaptı.

Şube Başkanı Abdulkerim Etli, iftar programında yaptığı konuşmada, Kızılayın her daim yetimlerin yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini söyledi.

"Yetim gülerse tüm dünya güler." diyen Etli, iftar yemeğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılımcılara ve iftar programında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Ömer Dereci, Belediye Başkanı Salih Ekinci, öteki ilgililer ve kurum temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:52 Kaynak: AA
Kızılay, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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