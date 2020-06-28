Şanlıurfa'da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu, baraj göletlerindeki avcılığa katkı sunacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu, baraj göletlerindeki avcılığa katkı sunacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı'nda yetiştirilen 10 milyon yavru balık, Güneydoğu ile Akdeniz Bölgesindeki bazı baraj göletlerine salınacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı'nda yetiştirilen 10 milyon yavru balık, Güneydoğu ile Akdeniz Bölgesindeki bazı baraj göletlerine salınacak.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine ve ekonomiye alternatif katkı sunuyor.

Bozova ilçesindeki DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi'nde üretilerek baraj göletlerine bırakılan sazan ve Fırat havzasının endemik türlerinden şabut yöre halkının da alternatif geçim kaynağı oluyor.

134 hektar üzerinde kurulu olan tesis, 1100 metrekare kapalı alana sahip kuluçka binası, 10 beton havuzu ve 22 toprak havuzu ile Türkiye'nin en büyük tatlı su balığı üretim tesisi konumunda bulunuyor.

"Türkiye'nin en büyük balık üretimi tesislerinden biri"

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği koordinesinde balık üretimi yapılarak, bölgede balıkçılık yapan kişilere ek gelir noktasında katkı sağlandığını belirtti.

Yıllık olarak 10 milyon civarında balık üretimi yapıldığını ifade eden Gökçe, şunları söyledi:

"Genel olarak sazan ile Fırat'ın endemik türlerinden şabut balığını üretiyoruz. Bu üretilen yavru balıklar daha sonra bölgemizdeki ve diğer bölge müdürlüklerimizdeki baraj rezervuarlarına atılıyor. Büyüyen balıklar, oralarda balıkçılık yapan kişilere gelir oluyor. Böylelikle balık eti üretimine de önemli bir katkı sunmuş oluyorlar. Türkiye'de en büyük balık üretimi tesislerinden bir tanesiyiz."

"Balıkçılıkla uğraşan insanlara da katkıda bulunmuş oluyoruz"

Su Ürünleri Başmühendis Vekili Coşkun Esen ise her yıl olduğu gibi bu yıl da sazan ve şabut üretimi yaptıklarını söyledi.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl bazı zorluklarla karşılaşmalarına rağmen üretimden vazgeçmediklerini aktaran Esen, "Bu yıl koronavirüs sürecine rağmen balık üretimine başladık. Amacımız geçen yıl olduğu gibi bu yılda 10 milyon balık hedefini tutturmaktır. Üretilen balıklar özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz bölgesinin bazı bölgelerindeki baraj göletlerine bırakılıyor. Üretim sayesinde bölgede balıkçılıkla uğraşan insanlara da katkıda bulunmuş oluyoruz." dedi.

Esen, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından balıkların istenilen büyüklüğe ulaşmasının ardından baraj göletlerine bırakıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Gölette yakaladığımız anaç balıkları merkezimize getirip belli aşamalardan geçirip yavru alıyoruz ve sonra da bu yavrular çıktıktan bir süre sonra havuzlara bırakıyoruz. Burada gelişimini tamamlayan balıkları ağustos ve eylül ayı gibi göllere bırakıyoruz. Bu balıklar sayesinde hem balıkçılık gelişiyor, hem de ekonomiye katkı sağlanmış oluyor."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu, baraj göletlerindeki avcılığa katkı sunacak - Son Dakika

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