Şanlıurfa'da yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü
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Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:03 Kaynak: AA
'nın merkez Haliliye
ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Görcütepe Mahallesi'nde Haşim Yeşilyaprak'ın (14) tırmanmaya çalıştığı bir evin bahçe duvarı üzerine yıkıldı.
Ağır yaralanan Yeşilyaprak, yakınları tarafından kaldırıldığı Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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