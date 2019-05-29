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Şanlıurfa'da yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü

43 dakika önce

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Görcütepe Mahallesi'nde Haşim Yeşilyaprak'ın (14) tırmanmaya çalıştığı bir evin bahçe duvarı üzerine yıkıldı.
Ağır yaralanan Yeşilyaprak, yakınları tarafından kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yeşilyaprak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:03 Kaynak: AA
Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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