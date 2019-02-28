Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yıkım Gerginliği: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da Yıkım Gerginliği: 4 Gözaltı

1 saat önce

Şanlıurfa'da 10 gecekondu, tapu ve ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Şanlıurfa'da Yıkım Gerginliği: 4 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'da 10 gecekondu, tapu ve ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İlçeye belediyesine bağlı zabıta ekipleri, polis eşliğinde daha önceden tebligatla uyarıda bulundukları mahalledeki hazine arazisi üzerine yapılan gecekondunun yıkımı için bölgeye gitti. Yıkım dolayısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisi, zırhı araçlarla yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı. Zabıta ve yıkım ekipleri iş makineleriyle yıkıma hazırlanırken, kaçak yapı sahipleri polise direndi. Tahliye sırasında polis ve zabıtalarla tartışan ve yıkıma karşı çıkan 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım ekibi, 10 meskeni iş makineleri ile yıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

Zabıta, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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