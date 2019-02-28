Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu
1 saat önce
Şanlıurfa'da hazine arazisine kaçak yapıldığı tespit edilen inşaat halindeki 10 ev, belediye ekiplerince yıkıldı. 4 kişinin gözaltına alındığı yıkımda inşaat sahipleri gözyaşlarına boğuldu.
Şanlıurfa'da tapu ve ruhsatı olmadığı gerekçesi ile inşaat aşamasında olan 10 ev, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında gerginlik yaşanırken, polis görevlilere direnen 4 kişiyi gözaltına aldı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde daha önceden tebligatla uyarıda bulunduğu Yenice Mahallesi'ndeki hazine arazisi üzerine yapımına başlanan ev inşaatlarının yıkımı için bölgeye gitti. Yıkım dolayısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisi, zırhı araçlarla yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Ekipler iş makineleriyle yıkıma hazırlanırken, inşaat sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Konut inşaatlarının yıkılmaması için sahiplerinin direnmesi nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tahliye sırasında polis ve zabıtalarla tartışan ve yıkıma karşı çıkan 4 kişi gözaltına alındı. Kadın ve çocukların gözyaşları arasında izlediği yıkımda, kaçak olduğu belirtilen 10 inşaatın yıkımı gerçekleştirildi.
İşte olay yerinden kareler;
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:32 Kaynak: DHA
Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı
Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada
Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı
Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı