Son Dakika Haberleri: Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu

Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu

1 saat önce

Şanlıurfa'da hazine arazisine kaçak yapıldığı tespit edilen inşaat halindeki 10 ev, belediye ekiplerince yıkıldı. 4 kişinin gözaltına alındığı yıkımda inşaat sahipleri gözyaşlarına boğuldu.

Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu, System.String[]

Şanlıurfa'da tapu ve ruhsatı olmadığı gerekçesi ile inşaat aşamasında olan 10 ev, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında gerginlik yaşanırken, polis görevlilere direnen 4 kişiyi gözaltına aldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde daha önceden tebligatla uyarıda bulunduğu Yenice Mahallesi'ndeki hazine arazisi üzerine yapımına başlanan ev inşaatlarının yıkımı için bölgeye gitti. Yıkım dolayısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisi, zırhı araçlarla yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Ekipler iş makineleriyle yıkıma hazırlanırken, inşaat sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Konut inşaatlarının yıkılmaması için sahiplerinin direnmesi nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tahliye sırasında polis ve zabıtalarla tartışan ve yıkıma karşı çıkan 4 kişi gözaltına alındı. Kadın ve çocukların gözyaşları arasında izlediği yıkımda, kaçak olduğu belirtilen 10 inşaatın yıkımı gerçekleştirildi.

İşte olay yerinden kareler;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:32 Kaynak: DHA

Eyyübiye, Polis, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
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