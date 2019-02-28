Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yıkım Gerginliği: 4 Gözaltı (2)

Şanlıurfa'da Yıkım Gerginliği: 4 Gözaltı (2)

1 saat önce

ŞANLIURFA'da tapu ve ruhsatı olmadığı gerekçesi ile inşaat aşamasında olan 10 ev, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Şanlıurfa'da Yıkım Gerginliği: 4 Gözaltı (2), System.String[]
ŞANLIURFA'da tapu ve ruhsatı olmadığı gerekçesi ile inşaat aşamasında olan 10 ev, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında gerginlik yaşanırken, polis görevlilere direnen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde daha önceden tebligatla uyarıda bulunduğu Yenice Mahallesi'ndeki hazine arazisi üzerine yapımına başlanan ev inşaatlarının yıkımı için bölgeye gitti. Yıkım dolayısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisi, zırhı araçlarla yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler iş makineleriyle yıkıma hazırlanırken, inşaat sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Konut inşaatlarının yıkılmaması için sahiplerinin direnmesi nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı. Tahliye sırasında polis ve zabıtalarla tartışan ve yıkıma karşı çıkan 4 kişi gözaltına alındı. Kadın ve çocukların gözyaşları arasında izlediği yıkımda, kaçak olduğu belirtilen 10 inşaatın yıkımı gerçekleştirildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:15 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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