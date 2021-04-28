ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI

28.04.2021 13:27

ŞANLIURFA'da kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Ticaret Odası binasının yıkımı için tören düzenlendi.

ŞANLIURFA'da kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Ticaret Odası binasının yıkımı için tören düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 'Kızılay Meydanı Projesi' kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) eski binasına ilk kepçeyi vurdu. Kızılay Meydan Projesi'nde ilk olarak eski ŞANMED binası olarak bilinen yapının yıkım işlemlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, daha sonra Kızılay Binasının da yıkım işlemlerini tamamlayarak Kızılay Meydan Projesi'nin bir diğer aşaması olan Köprübaşı'ndaki Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)e eski binasına çevirerek düzenlenen program ile ilk kepçe vuruldu.

ŞUTSO binasının yıkım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Vekili Mustafa Akın, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

ŞANLIURFA'YA BAYRAM ÖNCESİ GÜZEL BİR HEDİYE

Yıkılacak binaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün fotoğrafının yer aldığı 'Yıkım programımıza hoş geldiniz' yazılı pankart önünde açıklamada bulunan Beyazgül, Kızılay Meydan projesi ile Şanlıurfa'ya bayram öncesi güzel bir hediye olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa tarihi bir şehirdir ve bu tarihi kimliği de ortaya çıkması gerekiyordu, geldiğimizden bu yana kollarımızı sıvadık Şanlıurfa'nın tarihi kimliğini ortaya çıkarmak için gayret içerisindeyiz. Tarihi kimliği olan tarihi yapıları olan bu şehirde başka bir şehir bulmak dünyada çok zordur, kadim şehir dediğimiz zaman bin yıl öncesine gideriz ama Şanlıurfa 12 bin yıl öncesine gidilen bir şehirdir, yani şehirlerin atası, şehirlerin babası, Şanlıurfa ile anıldığı zaman bir şehir kadim şehir oluyor. Kadim şehrimizin gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için güneyden başladık, kalenin arkasında 300 konutu yıktık ardından Kızılkoyun'da 35 bina ve yine üst tarafında ki belirlenen binaları satın aldık. Yıkmak demek bir yandan da yapmak demektir, Kızılkoyun'un güzelliğine bakın, binalar yıkıldıktan sonra ki çehresinin değişimine bakın, birde Şanlıurfa'nın asma bahçelerini kurduğumuzda nasıl bir güzel hale gelecek tamamen gastronomi merkezi haline gelecek. İşte Şanlıurfa'ya bayram öncesi güzel bir hediye Şanlıurfa'ya hayırlı uğur olsun şeklinde konuştu.

Törene katılan ilçe belediye başkanlarının konuşmasının ardından kepçeyle yıkım işlemleri sorunsuz gerçekleşti.

ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI
ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI
ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI
ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Ticaret, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti         
14:50
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu         
14:26
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu         
13:50
İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu         
13:37
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı         
13:11
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 15:22:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement