Şanlıurfa'da yılanların dansı
44 dakika önce
Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde birçok bölgede yılanların dansı kamaraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:03 Kaynak: İHA
Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde birçok bölgede yılanların dansı kamaraya yansıdı.
Yılanların yaz aylarında sık sık görülen çiftleşme dansı, cep telefonu kamaralarına yansıdı. İlçeye bağlı Duruca
, Carci ve Kesmekaya kırsal mahallelerinde yılanların birbirine kenetlenip dans ettiğini gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Videolarda boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların uzun süre çevresinde toplanan insanlara aldırış etmeden birbirine kenetlenip dans ettiği görülüyor. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar daha sonra birbirinden uzaklaşarak, ortadan kayboluyor. - ŞANLIURFA
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