Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yıldırım İsabet Eden 4 Hayvan Telef Oldu

Şanlıurfa'da Yıldırım İsabet Eden 4 Hayvan Telef Oldu

30 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yıldırımın düştüğü ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'da Yıldırım İsabet Eden 4 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yıldırımın düştüğü ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Yaslıca Mahallesi'nde Mustafa Karabulut'a ait 23 büyükbaş hayvanın içinde bulunduğu ahıra yıldırım isabet etti. Ahırdaki 4 hayvan telef oldu.

Karabulut, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yaklaşık 20 bin lira zararı olduğunu belirten Karabulut, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Karabulut, bazı hayvanların da olay nedeniyle düşük yaptığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:51 Kaynak: AA

Yaslıca, Mustafa Karabulut, Bozova, Şanlıurfa, Güncel
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