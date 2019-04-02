Şanlıurfa'da Yıldırım İsabet Eden 4 Hayvan Telef Oldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yıldırımın düştüğü ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yıldırımın düştüğü ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.



Alınan bilgiye göre, Yaslıca Mahallesi'nde Mustafa Karabulut'a ait 23 büyükbaş hayvanın içinde bulunduğu ahıra yıldırım isabet etti. Ahırdaki 4 hayvan telef oldu.



Karabulut, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Yaklaşık 20 bin lira zararı olduğunu belirten Karabulut, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.



Karabulut, bazı hayvanların da olay nedeniyle düşük yaptığını kaydetti.

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